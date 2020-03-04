Ярославна-наркоманка вышла замуж за иностранца за 13 тысяч рублей
Прокуратура Дзержинского района требует признать фиктивным брак 18-летней жительницы Красноперекопского района и 24-летнего гражданина Таджикистана.
По мнению сотрудников прокуратуры, молодые люди поженились не с целью создать семью, а ради выгоды: мужчине этот брак давал право на получение разрешения на временное проживание в России без учета квоты, а женщине – деньги. За «свадьбу» ей заплатили 13 тысяч рублей, которые были потрачены на наркотики. Иностранец же мог находиться в Ярославской области до 2022 года.
- Гражданин Таджикистана, опрошенный в прокуратуре района, не смог назвать фамилию, отчество и дату рождения жены. Она, находясь сейчас под стражей по обвинению в совершении преступления в Дзержинском районе, признала, что брак заключался с целью получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в области, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.
Ведомство направило в суд иск о признании брака недействительным и аннулировании разрешения на временное проживание.
ИСТОЧНИК KP.RU