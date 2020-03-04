2020-03-04T13:30:29+03:00
Общество

Ярославна-наркоманка вышла замуж за иностранца за 13 тысяч рублей

А супруг не смог назвать ни фамилию, ни отчество жены
Полина Вачнадзе
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Супруг не смог назвать ни фамилию, ни отчество женыСупруг не смог назвать ни фамилию, ни отчество женыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура Дзержинского района требует признать фиктивным брак 18-летней жительницы Красноперекопского района и 24-летнего гражданина Таджикистана.

По мнению сотрудников прокуратуры, молодые люди поженились не с целью создать семью, а ради выгоды: мужчине этот брак давал право на получение разрешения на временное проживание в России без учета квоты, а женщине – деньги. За «свадьбу» ей заплатили 13 тысяч рублей, которые были потрачены на наркотики. Иностранец же мог находиться в Ярославской области до 2022 года.

- Гражданин Таджикистана, опрошенный в прокуратуре района, не смог назвать фамилию, отчество и дату рождения жены. Она, находясь сейчас под стражей по обвинению в совершении преступления в Дзержинском районе, признала, что брак заключался с целью получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в области, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

Ведомство направило в суд иск о признании брака недействительным и аннулировании разрешения на временное проживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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