Как ярославским произодителям выйти на европейский рынок

4 Март 2020 2020-03-04T13:04:37+03:00

Вопросы сертификации региональной продукции для ее продвижения на европейских рынках обсудили на площадке «Точки кипения» ЯГТУ

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Во встрече приняли участие производители электростанций, пожарного оборудования, спортивной обуви и аксессуаров и других товаров. В качестве экспертов были приглашены представители итальянских компаний «B2B-Connect» и «Celab».

- Требования к сертификации в европейских странах на определенные виды продукции могут существенно отличаться от российских стандартов, - отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина. - Причем достаточно большие группы товаров не требуют специальной маркировки. Наша задача - помочь ярославским производителям разобраться в этих вопросах, чтобы облегчить им выход на внешние рынки.

Итальянские эксперты подчеркнули, что предприятия должны сначала выяснить необходимость сертификации своей продукции для экспорта. Далее - собрать пакет документов и обратиться в специальный контролирующий орган. После того как товар будет признан безопасным, он может поставляться в Евросоюз.

- В Европе нет единой компании по сертификации абсолютно всех видов продукции. Есть несколько тысяч самостоятельных стандартов, в которых достаточно сложно разобраться, - отметил один из экспертов Максимиллиано Бертольди. - Сведения по сертификатам продукции размещены на интернет-платформе.

Оказать консалтинговую помощь по вопросам сертификации предпринимателям региона готовы и в ЯГТУ. Вуз формирует модель «зеленого коридора» для вывода на экспорт конкурентоспособной продукции и обладает собственным испытательным полигоном университетского типа.

ИСТОЧНИК KP.RU