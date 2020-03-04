Ушел на горку и не вернулся: ярославские следователи спустя пятнадцать лет продолжают искать пропавшего ребенка

4 Март 2020 2020-03-04T14:40:41+03:00

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Шестилетний Лев Сыпин пропал в марте 2005 года, пятнадцать лет назад. До сих пор о судьбе мальчика ничего неизвестно. 7 марта он вышел от своей родственницы в Данилове. Женщина проживала на улице Земляной вал. Ребенок отправился на детскую горку у дома № 90А на улице Кирова и исчез.

Тогда рост Льва был около 110 сантиметров, прямые светлые короткие волосы, зубы с кариесом.

Мальчик был одет в синий комбинезон. На куртке были красные и зеленые вставки и капюшон с белым искусственным мехом. На спинке куртки рисунок в виде двух пингвинов. На голове – разноцветная шапка с ушками на завязках. Шарф с несколькими бомбошками. Валенки черного цвета. На ручках – светло-коричневые рукавички из замши. На локте правой руки у мальчика шрам около 1,5 сантиметров, а на левом виске шрам около 2 сантиметров. Справа на нижней челюсти отсутствовал коренной зуб.

Прошло много лет, но дело осталось незакрытым. Следственное управление СК России по Ярославской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Льва Сыпина или обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить об этом по телефону: 8-929-077-50-14.

ИСТОЧНИК KP.RU