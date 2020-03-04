2020-03-04T12:52:36+03:00
Экономика

Ярославское оборудование для производства сыров заинтересовало потенциальных покупателей

Не осталось без внимания также парафиново-восковое и латексное покрытие для сыров были представлены в Москве на состоявшейся международной выставке «Молочная и мясная индустрия - 2020
Анна ПЕТРОВА
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Ярославским оборудованием заинтересовались покупатели из Таджикистана и Белоруссии.Ярославским оборудованием заинтересовались покупатели из Таджикистана и Белоруссии.Фото: Правительство Ярославской области
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Все это было представлено в Москве на состоявшейся международной выставке «Молочная и мясная индустрия - 2020».

Уже в первый день производители региона провели переговоры с потенциальными партнерами из Таджикистана и Республики Беларусь.

Участие предприятий в выставке организовано при поддержке Центра экспорта Ярославской области.

- Центр экспорта оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, оплачивая аренду выставочной площади и дополнительного оборудования, регистрационный взнос, - отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. - Участие в выставках дает возможность производителям региона оказаться в одном пространстве с лучшими представителями отрасли, изучить конкурентов, раскрыть свой экспортный потенциал и продвинуть свою продукцию на международные рынки.

В этом году выставка состоялась уже в 18-й раз. В ней принимали участие более 210 компаний из 12 стран мира. В рамках деловой программы ведущие российские и зарубежные эксперты и лидеры молочной индустрии, представители органов государственной власти и руководители отраслевых союзов обсудили глобальные тренды и познакомились с новыми продуктами и технологиями в молочной индустрии. Эксперты поделились опытом работы в системе «Меркурий», применения цифровой маркировки. Отдельная сессия была посвящена здоровому образу жизни и тренду eco-friendly как части стратегии молочных предприятий.

Выставка «Молочная и мясная индустрия - 2020» была организована при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзора и Национального союза производителей молока. Это единственная в России международная выставка, где представлен полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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