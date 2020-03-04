В Ярославле сотрудники ФСБ проверили вокзалы

4 Март 2020 2020-03-04T12:48:16+03:00

КП-Ярославль рассказали, насколько они защищены от террористов

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Сотрудники ярославского Управления ФСБ недавно проверили, как соблюдаются меры антитеррористической защищенности на вокзалах «Ярославль Главный» и «Ярославль Московский». Причем, исследовались не сами вокзальные комплексы, а центры, откуда происходит управление подвижным составом, а также действия сотрудников охраны.

- Во время проверки были выявлены незначительные проблемы в технической оснащенности зданий. В ближайшее время администрация железной дороги собирается усовершенствовать охранные системы, - сообщили в ведомстве.

В целом же итоги рейда оказались вполне удовлетворительными, серьезных нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU