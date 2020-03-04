Надой молока в Ярославской области на 430 кг превышает среднероссийский показатель

4 Март 2020 2020-03-04T12:41:21+03:00

Ярославское молокои молочные продукты востребованы не только на внутреннем, нои внешнем рынке. Фото: Правительство Ярославской области

Он составил на одну корову в прошлом году 6921 килограмм

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Показатель на 4% превысил надой молока,полученный в 2018 году. Такие цифры были озвучены на семинаре в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Участие в нем приняли руководители отраслевых предприятий, зооветспециалисты, главы КФХ и семейных ферм.

Отмечено, что валовое производство молока в сельхозпредприятиях в целом за год составило 292,3 тысячи тонн - 101,2% к уровню 2018 года. По объемам выпуска молока регион занимает 7-е место в ЦФО.

17 сельхозпредприятий по итогам 2019 года имеют молочную продуктивность выше среднего показателя по области - 6921 килограмм и выпускают более 58% от всего молока в регионе. За 2019 год они обеспечили прирост производства на 12 тысяч тонн, что позволило области выполнить целевой показатель Министерства сельского хозяйства РФ по данному направлению.

Лидером по продуктивности коров за 2019 год в регионе стало ООО «Племзавод «Родина» на комплексе «Сандырево». Здесь получен рекордный для области надой на корову - 13137 килограммов молока. Это на 1003 килограмма больше, чем годом ранее.

На втором месте - ООО «Русь» (Даниловский район) с надоем на корову 12347 килограммов, на третьем - ООО «Красный маяк» (Ростовский район), 10943 килограмма.

Всего в Ярославской области производством молока занимаются 103 сельхозпредприятия.

В первые месяцы 2020 года положительные тенденции в молочном скотоводстве сохраняются, производство молока за январь в сравнении с декабрем 2019-го увеличилось на 1200 тонн.

- Молочное животноводство - в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса области, - отметил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. - Ярославские молоко и молочные продукты пользуются популярностью не только на российских, но и на зарубежных рынках.

Кроме того, Ярославская область является крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России: 12% земель РФ, сертифицированных для производства органической продукции, расположены в нашем регионе. Доля Ярославской области в общероссийском объеме производства органического мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов составляет более 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU