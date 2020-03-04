В Ярославле на спортивной площадке прохожие нашли мертвого мужчину

4 Март 2020 2020-03-04T11:40:59+03:00

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Тело мертвого мужчины сегодня, 4 марта, прохожие обнаружили на спортивной площадке во дворе дома на улице Добрынина.

- Шла около 7 часов утра, уже на месте были сотрудники полиции и следственного комитета. Умерший мужчина молодой, явно живет где-то рядом, потому что был одет в шорты и футболку, - рассказывает жительница Пятерки Анна.

Ни следственный комитет, ни полиция официальных комментариев по этому поводу не дает. Известно лишь то, что погибший совершеннолетний и, судя по всему, причиной смерти был суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU