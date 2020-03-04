В Тутаеве осудили парня, уклонявшегося от прохождения военной службы
В Тутаеве Ярославской области осудили 25-летнего местного жителя, который уклонялся от прохождения военной службы. В мае 2019 года молодой человек не пришел в отдел военного комиссариата.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Фемида избрала в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU