В Тутаеве осудили парня, уклонявшегося от прохождения военной службы

4 Март 2020 2020-03-04T11:01:11+03:00

В мае 2019 года молодой человек не пришел в отдел военного комиссариата. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Тутаеве Ярославской области осудили 25-летнего местного жителя, который уклонялся от прохождения военной службы. В мае 2019 года молодой человек не пришел в отдел военного комиссариата.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Фемида избрала в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU