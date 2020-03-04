2020-03-04T10:50:59+03:00
Происшествия

В Ярославле житель соседнего региона украл деньги из салона красоты

Злоумышленник причастен еще к двум похожим преступлениям
Светлана Крутикова
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В Ярославле житель соседнего региона украл больше 145 тысяч рублейВ Ярославле житель соседнего региона украл больше 145 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Кировского района поступило заявление о том, что ночью неизвестный повредил окно в салоне красоты, проник внутрь и украл деньги. Сумма ущерба - 83 тысячи рублей. Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний житель соседнего региона. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник причастен к еще двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб от всех краж составил больше 145 тысяч рублей.

- По данным фактам в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье «Кража». Мужчина во всем признался, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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