В Ярославской области ищут 37-летнего мужчину с длинными волосами
Михаил Киселев перестал выходить на связь в июле 2019 года
ФОТО: Лиза Алерт
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В поселке Борисоглебский пропал 37-летний мужчина. Киселев Михаил Сергеевич не выходит на связь с родственниками с июля 2019 года.
Михаил среднего роста – 170 сантиметров, обычного телосложения. Имеет длинные темные волосы, карие глаза. Возможно, есть борода.
В чем был одет – неизвестно.
Если вы что-нибудь знаете о Михаиле, позвоните по телефону горячей линии Лизы Алерт – 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU