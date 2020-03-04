2020-03-04T10:47:21+03:00
Общество

В Ярославской области ищут 37-летнего мужчину с длинными волосами

Михаил Киселев перестал выходить на связь в июле 2019 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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В поселке Борисоглебский пропал 37-летний мужчина. Киселев Михаил Сергеевич не выходит на связь с родственниками с июля 2019 года.

Михаил среднего роста – 170 сантиметров, обычного телосложения. Имеет длинные темные волосы, карие глаза. Возможно, есть борода.

В чем был одет – неизвестно.

Если вы что-нибудь знаете о Михаиле, позвоните по телефону горячей линии Лизы Алерт – 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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