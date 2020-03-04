"Весна. Куры прилетели". В трансформаторной будке в центре Ярославля нашли курицу

4 Март 2020 2020-03-04T10:41:20+03:00

Изменить размер текста: A A

- Никто курицу не терял? Собака нашла в дырке трансформаторной будки в районе улицы Некрасова, - такой вопрос задали вчера в группе «Подслушано в Ярославле» социальной сети.

Ярославцы сразу стали накидывать варианты, откуда в центре города взялась несушка и что с ней дальше делать.

- Весна! Куры прилетели, - пишет Наталья Соколова.

- Может везли на продажу, часто вижу кур возят, вылезла с клетки и все, - предполагает Валентин Утин.

- На Кедрова во дворе живут курицы, могла добежать, - считает Александр Рябинин.

Кто-то предлагает забрать курицу домой и поселить на балконе, другие считают, что из нее выйдет неплохой суп.

- Не трогайте мою бывшую, - шутит один из пользователей.

В итоге участник группа доложила, что птицу забрали в деревню, отвезут к другим курочкам.

Кстати, это не первый случай появления домашних пернатых на улицах Ярославля. На днях на проезжей части в Брагине сидел петух, выпавший из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU