2020-03-04T10:11:44+03:00
Происшествия

Жителя Ярославской области будут судить за хранение оружия

В арсенале были ружье, патроны и порох
Полина Вачнадзе
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63-летний мужчина хранил дома незарегистрированное охотничье ружье63-летний мужчина хранил дома незарегистрированное охотничье ружьеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Жителя Большесельского района задержали во время проведения операции «Арсенал». 63-летний мужчина хранил дома незарегистрированное охотничье ружье, 53 патрона и металлическую банку с порохом.

В отношении большесельца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». По словам мужчины, все запрещенные предметы он нашел и хранил, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Если бы мужчина сдал найденное оружие, его не только бы освободили от уголовной ответственности, но и заплатили за ружье и патроны.

За добровольную сдачу оружия полагается вознаграждение: за боевое - от 5 до 8 тысяч рублей, за боеприпасы - от 5 до 30 рублей за штуку. Подробную информацию можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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