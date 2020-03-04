Двойной наезд: в Ярославской области на пешехода наехали две машины подряд

4 Март 2020 2020-03-04T10:09:47+03:00

В Ярославской области на пешехода наехали две машины подряд Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня, 4 марта, около 6.30 на 175 километре дороги «Москва – Холмогоры» в Ростовском районе произошло ДТП. По предварительной информации водитель «Рено» сбил 59-летнего пешехода, который в этот момент находился на проезжей части. От удара пострадавшего отбросило на другую полосу. Там по нему проехался еще и водитель «ГАЗ». От полученных травм мужчина скончался на месте.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте внимательны. Переходите дорогу только в положенных местах, не передвигайтесь по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU