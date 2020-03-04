2020-03-04T10:10:32+03:00
Общество

Ярославль встал в семибалльные пробки: водители играют в чатике в города

В Заволжском районе в час-пик случилось два небольших ДТП
Екатерина РЯБЦЕВА
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Разминка для мозгов перед рабочим днем/ФОТО: Яндекс.КартыРазминка для мозгов перед рабочим днем/ФОТО: Яндекс.Карты
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То ли снег, то ли дождь поставили город в семибалльные пробки. Как обычно, затор образовался на пересечении Суздальского шоссе, проспекта Фрунзе и Московского проспекта. Заволжский район не остался в стороне от общегородской проблемы. Намертво встал проспект Авиаторов: на правой полосе по направлению движения в центр Ярославля два ДТП. Водители уже потеряли надежду вовремя добраться на работу, но не утратили чувство юмора. Они играют в города.

– Адесса! – пишет в чатике Артем.

А вот Ленинский и Дзержинский районы сегодня «зеленые». Небольшие заторы, образовавшиеся в час-пик быстро исчезли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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