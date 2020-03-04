Ярославль встал в семибалльные пробки: водители играют в чатике в города
То ли снег, то ли дождь поставили город в семибалльные пробки. Как обычно, затор образовался на пересечении Суздальского шоссе, проспекта Фрунзе и Московского проспекта. Заволжский район не остался в стороне от общегородской проблемы. Намертво встал проспект Авиаторов: на правой полосе по направлению движения в центр Ярославля два ДТП. Водители уже потеряли надежду вовремя добраться на работу, но не утратили чувство юмора. Они играют в города.
– Адесса! – пишет в чатике Артем.
А вот Ленинский и Дзержинский районы сегодня «зеленые». Небольшие заторы, образовавшиеся в час-пик быстро исчезли.
ИСТОЧНИК KP.RU