2020-03-04T09:36:10+03:00
Общество

В Рыбинске меняется маршрут автобуса №25

Произойдет это с 1 апреля
Полина Вачнадзе
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Маршрут автобуса меняется по просьбе жителейМаршрут автобуса меняется по просьбе жителей
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Автобусный маршрут №25 меняет схему движения. Он будет ходить со стороны микрорайона Скоморохова гора по улице Герцена и останавливаться у поликлиники имени Семашко. Такой маршрут введут с 1 апреля.

Изменения схемы движения произойдет по причине просьб жителей МКР Скоморохова гора, которым было тяжело добираться до поликлиники. Раньше они это делали на троллейбусе №3, но из-за нерентабельности маршрут был закрыт.

В качестве потенциальных кандидатов на изменение маршрута рассматривались автобус №25 и троллейбус №5. «Рыбинскэлектротранс» отказался работать по измененной схеме по причине нерентабельности, а с перевозчиками автобусного маршрута №25 удалось договориться.

Теперь, двигаясь по улице Пушкина, автобус будет сворачивать на улицу Герцена, дальше уходить на улицу Ломоносова, затем – на Крестову., захватывая таким образом остановку «Улица Стоялая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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