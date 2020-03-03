Первый выстрел «бронепоезда» остался одиночным

3 Март 2020 2020-03-03T23:43:09+03:00

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После фиаско нашего «бронепоезда» в первой игре с «Йокеритом» у ярославских болельщиков надежды по второму матчу больше напоминали известную формулу затяжных оборонительных сражений о том, что снаряд дважды подряд в одну воронку не падает. Вряд ли можно было ожидать, что унизительный теннисный счет 0:6 повторится для команды Майкла Пелино. Скорее, надо было рассчитывать на то, что «бронепоезду» удастся раскатиться и начинать угрожать воротам «джокеров», а не только непрерывно отбиваться в своей зоне от атак финнов. И всё-таки «размочить», наконец, свой унылый ноль на табло и в протоколе матча.

Однако уже после у многих болельщиков зародилось предчувствие чего-то еще более худшего, чем прошлые 0:6. Едва минула минута игры, а в ворота Ильи Коновалова уже влетела шайба. Могло показаться, что это гол вратаря.. Но это не так. Вбрасывание у ворот Коновалова было начисто проиграно опытным Владимиром Ткачевым. Но проиграно с нарушением правил со стороны финна, который не за шайбу боролся, а ударил по клюшке Ткачева, выключив его из борьбы. Шайбу финн откинул под бросок партнеру, который без помех расстрелял нашего кипера. Судьи почему-то криминал в эпизоде не углядели. Конечно, Ткачев должен был ожидать «подлянку» от соперника. Но ведь есть правила и fair play.

И вот с таким грузом незаслуженного «бронепоезду» пришлось с первых минут возвращаться в игру. Груз получился психологически тяжел, что вылилось в еще два пропущенных гола, причем, последний получился в меньшинстве, когда финны, надо признать, распасовкой четко разбросали нашу оборону в разные стороны.

Хоть и была минимальной в этих голах ошибка Ильи Коновалова, но Майкл Пелино, учтя уже полученный ранее опыт, решил встряхнуть своих парней и сменил Коновалова на Александра Лазушина. И похоже, эффект получился. Во всяком случае игра уже пошла на равных, хотя опять-таки на первой минуте 2-го периода судьи вновь «поучаствовали». Магнус Пяярви у своих ворот встретил налетавшего на него финна, не очень как-то чисто, но бех грубости. Тем не менее, 2 минуты. Спорить без пользы. А «лишнего» «джокеры» реализовали – 0:4 для нас.

Но этот гол как-то оживил игру «бронепоезда». Появились скорости, которые до сих пор словно приберегались. «Джокеры» вдруг перестали успевать за нашими. Посыпались удаления, причем, самое первое из них у финнов «бронепоезду» удалось реализовать. Стефан да Коста прицельно выстрелил метров с девяти в подставленную клюшку Магнуса Пяярвы, от которой шайба вонзилась в «девятку» - 1:4. Ну, наконец-то, удалось размочить финские ворота!

Однако этот точный выстрел «бронепоезда» оказался одиночным, хотя моменты у наших еще бывали. Артем Ильенко в меньшинстве сумел на своей синей линии перехватить шайбу у «джокеров» и убежать почти «один в ноль», но под давлением преследователя. Этот «груз» и позволил Артему переиграть вратаря. Получись у него гол в меньшинстве, игра сразу должна была стать совсем другой.

Игра и впрямь стала совсем другой, так как «джокеры» стали действовать настолько жестко, что число потасовок стало зашкаливать. Хоккей на льду гостил эпизодически, как в исполнении «бронепоезда», так и у «джокеров». Вратарям при этом работы было немного. Характерно, что последний гол был уже в пустые ворота Лазушина, когда у нас было большинство на последней минуте. Майкл Пелино решил рискнуть и увеличить большинство полевых игроков. На итоговый результат удача не сказалась бы, но можно было поработать на перспективу. Увы! Бросок Александра Полунина от синей линии пришелся в защитника, а далее …Гол в пустые ворота.

Обидный итог двух матчей с двумя поражениями – 1:11.

«Йокерит» - «Локомотив» - 5:1(3:0;1:1;1:0)

Счет в серии – 2:0

ИСТОЧНИК KP.RU