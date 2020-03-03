2020-03-03T18:32:06+03:00
Общество

В Ярославской области проезд для некоторых льгоников станет бесплатным во всем транспорте

Областная дума готовит изменения в Социальный кодекс
Полина Вачнадзе
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Законопроект планируется рассмотреть уже в марте.Законопроект планируется рассмотреть уже в марте.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутаты Ярославской областной думы готовят поправки в Социальный кодекс, согласно которым многие льготники смогут бесплатно ездить на городском, пригородном и междугороднем транспорте. Об этом рассказал председатель регионального законодательного парламента Алексей Константинов.

Кого же коснутся нововведения? Тех, кто пережил блокаду Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей.

Законопроект планируется рассмотреть уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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