2020-03-03T17:55:04+03:00
Общество

Прокуратура Рыбинска выявила нарушения в работе управляющих компаний

По данным фактам возбуждены административные дела
Полина ЗАЙЦЕВА
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Вопрос устранения нарушений поставлен прокуратурой Рыбинска на контроль.Вопрос устранения нарушений поставлен прокуратурой Рыбинска на контроль.Фото: Прокуратура Ярославской области
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В Рыбинске прокуратура провела проверки соблюдения жилищно-коммунального законодательства управляющими компаниями. В ходе рейдов выяснилось, что организации не качественно обсуживают жилые дома.

- Управляющими компаниями не проводятся работы по текущему ремонту подъездов, крыш, фасадов, инженерных систем многоквартирных домов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, не проводятся мероприятия по очистке кровли домов от снега и наледи.

По результатам проверок прокуратурой возбуждено три дела об административных правонарушениях. Вопрос устранения нарушений поставлен прокуратурой Рыбинска на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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