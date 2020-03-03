Прокуратура Рыбинска выявила нарушения в работе управляющих компаний

3 Март 2020 2020-03-03T17:55:04+03:00

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В Рыбинске прокуратура провела проверки соблюдения жилищно-коммунального законодательства управляющими компаниями. В ходе рейдов выяснилось, что организации не качественно обсуживают жилые дома.

- Управляющими компаниями не проводятся работы по текущему ремонту подъездов, крыш, фасадов, инженерных систем многоквартирных домов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, не проводятся мероприятия по очистке кровли домов от снега и наледи.

По результатам проверок прокуратурой возбуждено три дела об административных правонарушениях. Вопрос устранения нарушений поставлен прокуратурой Рыбинска на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU