Приставы убедили жителя Данилова поставить в квартире счетчик газа
В Данилове Ярославской области сотрудники судебных приставов убедили одного из местных жителей установить счетчики газа. Мужчина, проживающий в частном секторе, долгое время отказывался устанавливать приборы.
- Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, уведомил об этом должника, а также разъяснил ему перспективу привлечения ее к административной ответственности, а также взыскания исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Мужчина не захотел последствий и сразу согласился впустить в дом специалистов газораспределительной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU