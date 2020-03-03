Приставы убедили жителя Данилова поставить в квартире счетчик газа

3 Март 2020 2020-03-03T17:07:21+03:00

Мужчина не захотел платить штраф и сразу согласился впустить в дом специалистов газораспределительной организации. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Данилове Ярославской области сотрудники судебных приставов убедили одного из местных жителей установить счетчики газа. Мужчина, проживающий в частном секторе, долгое время отказывался устанавливать приборы.

- Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, уведомил об этом должника, а также разъяснил ему перспективу привлечения ее к административной ответственности, а также взыскания исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Мужчина не захотел последствий и сразу согласился впустить в дом специалистов газораспределительной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU