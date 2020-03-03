В Ярославле увеличат премии умным детям

3 Март 2020 2020-03-03T16:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько лет размер премий одаренным детям не пересматривался, сейчас же планируется его увеличить примерно на 30 процентов.

Премия для выпускников, окончивших школу с отличием, увеличится с трех до четырех тысяч рублей. Ребятам, которые «заработали» своими знаниями серебряную медаль будут выплачивать не две, а две с половиной тысячи. Для тех, кто наберет 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам вознаграждение составит две тысячи. Помимо этого, с 15 до 20 тысяч рублей возрастут премии для лучших педагогов.

Напомним, что в январе появилась информация о том, что "серебряных" медалистов могут лишить заслуженных наград. Но городские власти решили не идти на такой шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU