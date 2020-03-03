2020-03-03T16:40:38+03:00
Общество

В Ярославле увеличат премии умным детям

А также активным педагогам
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Несколько лет размер премий одаренным детям не пересматривалсяНесколько лет размер премий одаренным детям не пересматривалсяФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Несколько лет размер премий одаренным детям не пересматривался, сейчас же планируется его увеличить примерно на 30 процентов.

Премия для выпускников, окончивших школу с отличием, увеличится с трех до четырех тысяч рублей. Ребятам, которые «заработали» своими знаниями серебряную медаль будут выплачивать не две, а две с половиной тысячи. Для тех, кто наберет 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам вознаграждение составит две тысячи. Помимо этого, с 15 до 20 тысяч рублей возрастут премии для лучших педагогов.

Напомним, что в январе появилась информация о том, что "серебряных" медалистов могут лишить заслуженных наград. Но городские власти решили не идти на такой шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцы в петиции требуют у мэрии сохранить троллейбусное депо
Приставы убедили жителя Данилова поставить в квартире счетчик газа
В Ярославле увеличат премии умным детям
Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
Ярославские энергетики восстановили уличное освещение в Тверицах
Жительница Ярославской области зарезала сожителя в пьяном угаре
В Красном Профинтерне началась реконструкция очистной канализации
В школе искусств Рыбинска появилась уникальная скрипка
В Ярославле построят современный спортивный комплекс
Переезд троллейбусного депо в Ярославле хотят вынести на общественное обсуждение
В Tele2 раскрыли результаты деятельности за 2019 год
В деревенском доме в Ярославской области при пожаре сгорел дедушка
В Ярославском районе нашли опасный снаряд
Электрички Ярославль – Александров обещают сохранить
Какая погода будет в Ярославле на 8 Марта