2020-03-03T16:27:05+03:00
Спорт

Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия

Спортсменка примет участие в Олимпийских играх в Токио
Светлана Крутикова
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Ярославская спортсменка стала лучшей в стрельбе из пневматического оружия. ФОТО: группа Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области ВКонтактеЯрославская спортсменка стала лучшей в стрельбе из пневматического оружия. ФОТО: группа Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области ВКонтакте
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В польском Вроцлаве прошел Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сборная России в финале первенства обошла Норвегию и стала лучшей. В составе нашей команды - Анастасия Галашина, воспитанница ярославской школы олимпийского резерва №3.

Ранее спортсменка выиграла серебряную медаль в олимпийском упражнении «Стрельба на 10 метров». Анастасия уступила всего 0,1 очка атлетке из Румынии. Кроме награды девушка получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в этом году.

Поздравляем Анастасию с отличным результатом и желаем новых побед!

ИСТОЧНИК KP.RU

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