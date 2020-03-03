Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
В польском Вроцлаве прошел Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сборная России в финале первенства обошла Норвегию и стала лучшей. В составе нашей команды - Анастасия Галашина, воспитанница ярославской школы олимпийского резерва №3.
Ранее спортсменка выиграла серебряную медаль в олимпийском упражнении «Стрельба на 10 метров». Анастасия уступила всего 0,1 очка атлетке из Румынии. Кроме награды девушка получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в этом году.
Поздравляем Анастасию с отличным результатом и желаем новых побед!
ИСТОЧНИК KP.RU