Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия

3 Март 2020 2020-03-03T16:27:05+03:00

Ярославская спортсменка стала лучшей в стрельбе из пневматического оружия. ФОТО: группа Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В польском Вроцлаве прошел Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сборная России в финале первенства обошла Норвегию и стала лучшей. В составе нашей команды - Анастасия Галашина, воспитанница ярославской школы олимпийского резерва №3.

Ранее спортсменка выиграла серебряную медаль в олимпийском упражнении «Стрельба на 10 метров». Анастасия уступила всего 0,1 очка атлетке из Румынии. Кроме награды девушка получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в этом году.

Поздравляем Анастасию с отличным результатом и желаем новых побед!

ИСТОЧНИК KP.RU