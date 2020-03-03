2020-03-03T16:18:05+03:00
Общество

Ярославские энергетики восстановили уличное освещение в Тверицах

За оперативное включение заявки в график восстановительных работ и ее исполнение ярославцы поблагодарили энергетиков
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В микрорайоне «Тверицы» провели обследование и составили список перегоревших лампВ микрорайоне «Тверицы» провели обследование и составили список перегоревших ламп
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» заменили 45 ламп наружного освещения и отремонтировали семь светильников в микрорайоне «Тверицы» города Ярославля. Всего в областном центре с начала этого года энергетики выполнили ревизию 2200 опор уличного освещения и кронштейнов, отремонтировали 800 светильников и заменили 1400 перегоревших ламп. В микрорайоне «Тверицы» провели обследование и составили список перегоревших ламп жители и представители территориальных общественных самоуправлений. Перечень передали в единую дежурно-диспетчерскую службу города, откуда заявка поступила в филиал «Ярэнерго».

За оперативное включение заявки в график восстановительных работ и ее исполнение ярославцы поблагодарили энергетиков и мэрию города.

- Спасибо, что в кратчайшие сроки нам заменили все негорящие лампы, - выразила признательность председатель комитета общественного самоуправления «Тверицы» Светлана Краузольд.

Напомним, что с января 2020 года филиал «Россети Центр Ярэнерго» в рамках договора с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля выполняет обслуживание уличного освещения. Ежедневно, по заявкам мэрии города, ведутся работы по замене ламп и ремонту светильников, первоочередное внимание уделяется транспортным магистралям и крупным проспектам с плотным автомобильным и людским потоком.

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» заменили 45 ламп наружного освещения

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» заменили 45 ламп наружного освещения

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