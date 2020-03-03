Жительница Ярославской области зарезала сожителя в пьяном угаре
Мужчина скончался от полученных травм
Обвиняемая находится под стражейФото: СУ СКР по Ярославской области
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В декабре 2019 года 39-летняя жительница Ростова находилась в частном доме. Там она поругалась со своим сожителем. В алкогольном угаре женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался. Было возбуждено уголовное дело. Следователи завершили расследование и направили его прокурору.
– Обвиняемая содержится под стражей, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Скоро она услышит приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU