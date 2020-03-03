2020-03-03T16:11:33+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области зарезала сожителя в пьяном угаре

Мужчина скончался от полученных травм
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Обвиняемая находится под стражейОбвиняемая находится под стражейФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года 39-летняя жительница Ростова находилась в частном доме. Там она поругалась со своим сожителем. В алкогольном угаре женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался. Было возбуждено уголовное дело. Следователи завершили расследование и направили его прокурору.

– Обвиняемая содержится под стражей, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Скоро она услышит приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцы в петиции требуют у мэрии сохранить троллейбусное депо
Приставы убедили жителя Данилова поставить в квартире счетчик газа
В Ярославле увеличат премии умным детям
Ярославна выиграла золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
Ярославские энергетики восстановили уличное освещение в Тверицах
Жительница Ярославской области зарезала сожителя в пьяном угаре
В Красном Профинтерне началась реконструкция очистной канализации
В школе искусств Рыбинска появилась уникальная скрипка
В Ярославле построят современный спортивный комплекс
Переезд троллейбусного депо в Ярославле хотят вынести на общественное обсуждение
В Tele2 раскрыли результаты деятельности за 2019 год
В деревенском доме в Ярославской области при пожаре сгорел дедушка
В Ярославском районе нашли опасный снаряд
Электрички Ярославль – Александров обещают сохранить
Какая погода будет в Ярославле на 8 Марта