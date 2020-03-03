В Красном Профинтерне началась реконструкция очистной канализации
В поселке Красный Профинтерн Ярославской области начались масштабные работы по реконструкции очистных сооружений канализации. На площадке уже сделан фундамент под резервуар.
- Впереди работы на наружных сетях и монтаж металлоконструкции, весь необходимый материал завезен,- добавил глава Некрасовского муниципального района Алексей Коротаев. - Реконструкция сооружения позволит улучшить экологическую ситуацию на Волге.
Подрядчик должен сдать объект в апреле 2021 года. Новые очистные сооружения смогут осуществлять очистку 800 кубометров воды в сутки, что в два раза больше нынешних показателей.
ИСТОЧНИК KP.RU