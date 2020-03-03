2020-03-03T16:05:03+03:00
Общество

В Красном Профинтерне началась реконструкция очистной канализации

Работы должны завершиться к апрелю 2021 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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Новые очистные сооружения смогут осуществлять очистку 800 кубометров воды в сутки.Новые очистные сооружения смогут осуществлять очистку 800 кубометров воды в сутки.Фото: Правительство Ярославской области
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В поселке Красный Профинтерн Ярославской области начались масштабные работы по реконструкции очистных сооружений канализации. На площадке уже сделан фундамент под резервуар.

- Впереди работы на наружных сетях и монтаж металлоконструкции, весь необходимый материал завезен,- добавил глава Некрасовского муниципального района Алексей Коротаев. - Реконструкция сооружения позволит улучшить экологическую ситуацию на Волге.

Подрядчик должен сдать объект в апреле 2021 года. Новые очистные сооружения смогут осуществлять очистку 800 кубометров воды в сутки, что в два раза больше нынешних показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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