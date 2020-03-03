В школе искусств Рыбинска появилась уникальная скрипка

3 Март 2020 2020-03-03T16:04:34+03:00

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Подарок школе искусств №6 сделал фонд Владимира Спивакова. Скрипку изготовил его друг – французский мастер Алан Карбонар, чьи инструменты ценятся во многих странах. В своей работе создатель использует секреты великих предшественников.

- Музыкальные инструменты Алана Карбонара – единственные в своем роде. Для нас большая честь получить такой подарок. В детской школе искусств №6 создан и успешно выступает ансамбль скрипок. Именно поэтому решили передать инструмент им, - рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

Скрипку торжественно вручили школе №6 во время концерта классической музыки, который уже много лет организует Ярославская филармония при поддержке фонда Спивакова и администрации Рыбинска. Новый инструмент поможет ученикам улучшить свои способности и лучше подготовиться к конкурсам и поступлению в музыкальное училище.

Еще одну скрипку Алана Карбонара получила ярославская музыкальная школа.

ИСТОЧНИК KP.RU