В Ярославле построят современный спортивный комплекс
В Заволжском районе Ярославля появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Подрядчика уже выбрали. Строительство начнется в мае.
– Комплекс будет состоять их двух частей – спортивного ядра и универсальной игровой площадки. Также предусмотрена сборно-разборная трибуна на 100 человек с навесом. Он поможет защитить зрителей во время плохой погоды, - сказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.
ФОК построят на Спартаковской, там, где сейчас находится хоккейный корт. Здесь появится футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка на зиму, площадки для стритбола, беговые дорожки, площадка для воркаута и уличные тренажеры. На универсальной площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис. Для удобства предусмотрят и раздевалки. Занятия в новом комплексе будут проводить круглый год.
На строительство ФОКа выделят 25 миллионов рублей: 23 – из федерального бюджета, по миллиону – из областного и городского. Сдать объект планируют в четвертом квартале этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU