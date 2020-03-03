В Ярославле построят современный спортивный комплекс

3 Март 2020 2020-03-03T15:31:39+03:00

Комплекс будет состоять их двух частей – спортивного ядра и универсальной игровой площадки. Фото: Правительство Ярославской области

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В Заволжском районе Ярославля появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Подрядчика уже выбрали. Строительство начнется в мае.

– Комплекс будет состоять их двух частей – спортивного ядра и универсальной игровой площадки. Также предусмотрена сборно-разборная трибуна на 100 человек с навесом. Он поможет защитить зрителей во время плохой погоды, - сказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

ФОК построят на Спартаковской, там, где сейчас находится хоккейный корт. Здесь появится футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка на зиму, площадки для стритбола, беговые дорожки, площадка для воркаута и уличные тренажеры. На универсальной площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис. Для удобства предусмотрят и раздевалки. Занятия в новом комплексе будут проводить круглый год.

На строительство ФОКа выделят 25 миллионов рублей: 23 – из федерального бюджета, по миллиону – из областного и городского. Сдать объект планируют в четвертом квартале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU