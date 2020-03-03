В Tele2 раскрыли результаты деятельности за 2019 год

3 Март 2020 2020-03-03T17:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Как подчеркнул генеральный директор Серей Эмдин, компания выбрала эффективную бизнес-стратегию, результатом чего стали опережающие рынок темпы роста выручки и прибыли, сообщает пресс-служба оператора. Напомним, в прошедшем году оператор впервые начал работать в Ярославской и Ивановской областях. Запустив сеть в нашем регионе, компания «замкнула кольцо» вокруг столицы – теперь во всех регионах, граничащих с Москвой, работает сеть оператора. Всего же свои услуги Tele2 оказывает в 67 субъектах РФ. Как ранее сообщал Сергей Эмдин на встрече со СМИ, результаты работы оператора в двух новых регионах «превзошли все ожидания». Вероятно, можно сделать вывод, что успех компании в России в 2019 году связан и с появлением Tele2 в нашей области. Если говорить о показателях, то интересными можно отметить следующие: чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись почти в 2,5 раза, объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись на 32,5%. Это говорит о том, что оператор развивается и активно строит новые базовые станции в селах и поселках. К слову, это очень ощущается. Если раньше интернет 4G был далеко не везде, то сегодня он отлично работает даже за пределами городов. Отсюда следствие: количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.

Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год. Здесь тоже вероятен вклад Ярославля и Иванова. Даже небольшой опрос среди знакомых подтверждает – у большинства теперь Tele2.

- Мы сфокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса, - подчеркивает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.