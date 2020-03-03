В деревенском доме в Ярославской области при пожаре сгорел дедушка

3 Март 2020 2020-03-03T13:52:26+03:00

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Пожар в частном деревянном доме в деревне Малая Лука Пошехонского района начался рано утром 3 марта. Чтобы потушить огонь, пришлось задействовать шесть пожарных и три машины спецтехники.

Без жертв не обошлось: в огне погиб 91-летний хозяин дома. Его тело уже направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

В настоящее время проводится доследственная проверка по итогам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU