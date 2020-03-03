В Ярославском районе нашли опасный снаряд

3 Март 2020 2020-03-03T13:21:39+03:00

Снаряд вывезли в карьер и там уничтожили

Изменить размер текста: A A

Опасный предмет в районе окружной дороги в поселке Ивняки обнаружил прохожий Мужчина сразу же сообщил о своей находке в правоохранительные органы, на место выехали специалисты – сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления региональной Росгвардии.

Как выяснилось чуть позже, это был не муляж, а предмет, представляющий реальную опасность для окружающих. Маршевый двигатель ПГ от РПГ-2, ручного противотанкового гранатомета, вывезли в карьер и там уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU