В Ярославском районе нашли опасный снаряд
Его уже обезвредили сотрудники Росгвардии
Снаряд вывезли в карьер и там уничтожили
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Опасный предмет в районе окружной дороги в поселке Ивняки обнаружил прохожий Мужчина сразу же сообщил о своей находке в правоохранительные органы, на место выехали специалисты – сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления региональной Росгвардии.
Как выяснилось чуть позже, это был не муляж, а предмет, представляющий реальную опасность для окружающих. Маршевый двигатель ПГ от РПГ-2, ручного противотанкового гранатомета, вывезли в карьер и там уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU