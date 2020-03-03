2020-03-03T12:57:47+03:00
Общество

Электрички Ярославль – Александров обещают сохранить

Ранее сообщалось, что их могут ликвидировать из-за оптимизации
Полина Вачнадзе
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Маршруты №6001 и 6012 будут ходить по старому расписаниюМаршруты №6001 и 6012 будут ходить по старому расписаниюФото: Полина Вачнадзе
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Электрички из Ярославля в Александров и обратно будут сохранены. Это сегодня, 3 марта, на своей странице в социальных сетях пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Мы продолжим субсидировать два рейса – утренний, отправлением из Ярославля в 4:23, и вечерний с прибытием в 22:20, - написал глава региона.

Он пояснил, что вопрос о ликвидации встал из-за желания оптимизировать бюджетные расходы. Эти маршруты – дотационные, а помимо них до Александрова ходит еще пять поездов.

Однако многих ярославцев и александровцев, которые ездят на электричках на работу и с работы, расписание остальных поездов не устраивает – к началу трудового дня они не успевают.

В этот раз власти прислушались к пожеланиям народа и нашли возможность сохранить рейсы. Маршруты №6001 и 6012 будут ходить по старому расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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