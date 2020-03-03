Какая погода будет в Ярославле на 8 Марта

3 Март 2020 2020-03-03T12:45:57+03:00

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Уже построили планы на 8 Марта? Если вы решили провести этот день на природе, то синоптики спешат вас расстроить – почти весь день будет идти дождь. Но это не должно испортить вам праздник, ведь ртуть в термометре поднимется до +6 градусов, и даже в вечернее и ночное время суток не опустится ниже единицы.

До и после Международного женского дня в регионе будет относительно тепло: от +4 до +9 градусов. Самым «жарким» днем на предпраздничной неделе станет пятница.

Кстати, 9 марта, в понедельник, снова выпадет снег. А потом долгое время осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU