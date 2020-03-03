Районы Ярославской области проверят на их готовность к паводку
Проводить проверку готовности районов региона к предстоящему весеннему половодью будут сотрудники МЧС. В числе первых на проверку Борисоглебский, Ростовский, Некрасовский, Рыбинский, Ярославский МО, а также сам Ярославль и Рыбинск.
Под особым контролем у спасателей – кислогудронные пруды на территории НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе, водозаборы и гидротехнические сооружения.
Долгосрочные прогнозы по паводку специалисты обещают подготовить к 12 марта, но уже сейчас они говорят, что обильного половодья в области не ожидается.
- Продолжается естественное размытие ледового затора на Волге, которое усилится под действием плюсовых температур и будет способствовать нормализации пропускной способности реки, - сообщает пресс-служба правительства области.
В период паводка за работой Угличской, Рыбинской и Нижегородской ГЭС будут следить члены паводковой комиссии. Надеемся, что февральская ситуация с подтоплением многих населенных пунктов региона не повторится.
ИСТОЧНИК KP.RU