2020-03-03T12:28:49+03:00
Общество

Жительница Рыбинска лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам

Женщина долгое время игнорировала выплаты
Полина ЗАЙЦЕВА
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После того, как неплательщица погасила долг, запрет на регистрационные действия был снят.После того, как неплательщица погасила долг, запрет на регистрационные действия был снят.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске судебные приставы добились от нерадивой материи выплаты огромного долга по алиментам. Женщина задолжала своему несовершеннолетнему ребенку более миллиона рублей. Погасить долг женщину вынудил запрет на проведение регистрационных действий с квартирой.

- Женщина решила продать данное имущество. Чтобы не потерять потенциальных покупателей и не иметь проблем с продажей недвижимости, гражданка погасила долг в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

После того, как неплательщица погасила долг, запрет на регистрационные действия был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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