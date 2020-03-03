Жительница Рыбинска лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам

3 Март 2020 2020-03-03T12:28:49+03:00

После того, как неплательщица погасила долг, запрет на регистрационные действия был снят. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Рыбинске судебные приставы добились от нерадивой материи выплаты огромного долга по алиментам. Женщина задолжала своему несовершеннолетнему ребенку более миллиона рублей. Погасить долг женщину вынудил запрет на проведение регистрационных действий с квартирой.

- Женщина решила продать данное имущество. Чтобы не потерять потенциальных покупателей и не иметь проблем с продажей недвижимости, гражданка погасила долг в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

После того, как неплательщица погасила долг, запрет на регистрационные действия был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU