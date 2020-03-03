После гибели мужа жена пришла работать на его место в ярославскую полицию

3 Март 2020 2020-03-03T12:19:05+03:00

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В батальоне патрульно-постовой службы полиции Ирина Смирнова служит с 2003 года. Кто-то выбирает службу в органах по зову сердца, другие идут по стопам, например, родителей, а Ирина Федоровна пошла по стопам… мужа.

Ее супруг, милиционер роты ППС, погиб во время командировки в Чечне в 2002 году, посмертно он был награжден Орденом Мужества. Ирина Федоровна осталась одна с маленьким ребенком на руках. А через год пришла в тот же самый отдел, на то же самое место, где когда-то работал ее муж.

- Самым тяжелым был первый день службы. Когда коллеги рассказали все, чем придется заниматься, голова пошла кругом от обилия информации. А потом разобралась, втянулась, причем, довольно быстро, - рассказывает Ирина Смирнова.

И вот уже 17 лет она – сотрудник батальона ППСП УМВД России по Ярославской области, уже старший лейтенант. Сейчас Ирина Смирнова старший нарядов по патрулированию улиц. Наравне с мужчинами следит за порядком в Заволжском районе.

Не отстает от родителей и дочь. Девушка планирует связать свою жизнь с полицией и прийти на службу, как только закончит университет.

ИСТОЧНИК KP.RU