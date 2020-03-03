2020-03-03T12:08:05+03:00
Общество

В ярославской больнице установили новое оборудование для сердечников

Оно позволяет одновременно отслеживать состояние всех пациентов
Полина Вачнадзе
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Установили новое оборудование для сердечниковУстановили новое оборудование для сердечниковФото: Правительство Ярославской области
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Система центрального мониторинга с 13 мониторами установлена в кардиореанимационном отделении областной больницы. Благодаря ему можно одновременно отслеживать состояние всех пациентов, которые перенесли острую коронарную «катастрофу». Если какие-то показателя поменяются, система тут же сообщит об этом врачу.

Стоимость такого оборудования – 5,8 миллионов рублей. Для областной больницы еще планируют закупить резонансный томограф, два аппарата искусственной вентиляции легких, операционный микроскоп и восемь функциональных кроватей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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