В ярославской больнице установили новое оборудование для сердечников

3 Март 2020 2020-03-03T12:08:05+03:00

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Система центрального мониторинга с 13 мониторами установлена в кардиореанимационном отделении областной больницы. Благодаря ему можно одновременно отслеживать состояние всех пациентов, которые перенесли острую коронарную «катастрофу». Если какие-то показателя поменяются, система тут же сообщит об этом врачу.

Стоимость такого оборудования – 5,8 миллионов рублей. Для областной больницы еще планируют закупить резонансный томограф, два аппарата искусственной вентиляции легких, операционный микроскоп и восемь функциональных кроватей.

ИСТОЧНИК KP.RU