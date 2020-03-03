Центр Ярославля перекроют для движения машин

3 Март 2020 2020-03-03T11:49:54+03:00

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В среду, 4 марта, на стадионе «Шинник» состоится футбольный матч. В связи с этим на участке улицы Володарского и улицы Победы от улицы Свободы до улицы Свердлова, участке улицы Свободы в районе площади Труда с 7 часов будет введено ограничение стоянки и остановки транспорта по четной и нечетной стороне улицы. Ограничение продлится до окончания матча. Также на этих участках с 12 часов дня до окончания матча будет ограничено движение.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, – обратились в пресс-службе мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU