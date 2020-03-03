В Ярославле женщина незаметно брала телефон подруги и переводила себе деньги
В полицию Ярославля обратилась 66-летняя пенсионерка, у которой с банковской карты пропала крупная сумма денег. Полицейскими была установлена 30-летняя подозреваемая, работающая вместе с заявительницей.
- Женщина незаметно брала телефон потерпевшей и переводила с помощью подключенного сервиса интернет-банкинга денежные средства с чужой карты на свой счет, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В общей сложности преступница украла 49 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Женщина признала свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU