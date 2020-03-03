В Ярославской области трое грабителей обворовали дачные участки

3 Март 2020 2020-03-03T10:46:50+03:00

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Житель Рыбинска рассказал в полиции, что на его даче в Назаровском сельском поселении грабители отжали дверь, забрались в дом и украли имущество на 10 тысяч рублей. Аналогичные заявления на стол правоохранителей принесли еще несколько местных жителей. Полиция установила личности преступников. Ими оказались трое жителей Пошехонского района.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела, – отметили в ведомстве.

Грабители дали признательные показания. Двое из них могут быть заключены под стражу до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU