2020-03-03T10:46:50+03:00
Происшествия

В Ярославской области трое грабителей обворовали дачные участки

Хозяева принесли заявления на стол полиции
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция быстро установила личности преступниковПолиция быстро установила личности преступниковФото: Иван МАКЕЕВ
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Житель Рыбинска рассказал в полиции, что на его даче в Назаровском сельском поселении грабители отжали дверь, забрались в дом и украли имущество на 10 тысяч рублей. Аналогичные заявления на стол правоохранителей принесли еще несколько местных жителей. Полиция установила личности преступников. Ими оказались трое жителей Пошехонского района.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела, – отметили в ведомстве.

Грабители дали признательные показания. Двое из них могут быть заключены под стражу до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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