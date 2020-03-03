Какие дороги Ярославля будут ремонтировать в этом году

3 Март 2020 2020-03-03T11:28:45+03:00

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В этом году 18 автомобильных дорог Ярославля будут отремонтированы в рамках проекта БКД, в общей сложности – это 25 километров. Об этом сообщили на общегородском совещании в мэрии, которое прошло вчера, 2 марта.

На ремонт ярославских дорог, качество которых оставляет желать лучшего, планируют потратить 1 миллиард 170 миллионов рублей из федерального бюджета, 200 миллионов – из областного и 120 – из городского.

На данный момент проектно-сметная документация разработана на все трассы, шесть дорог еще проходят экспертизу, которая должна завершиться на этой неделе.

Ремонт в 2020 году пройдет на следующих улицах:

- Ленинградский проспект (от улицы Строителей до границы города),

- улица Куропаткова (от улицы Большая Норская до улицы 2-я Красноперевальская),

- Архангельский проезд (от улицы Труфанова до улицы Громова),

- Мурманский проезд (от улицы Труфанова до улицы Громова),

- улица Туманова (от улицы Панина до улицы Волгоградская),

- улица Колышкина (от улицы Здоровья до улицы Бакуниха),

- проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина),

- улица Кудрявцева (от улицы Тургенева до улицы Чкалова),

- улица Пушкина (от улицы Ушинского до улицы Чайковского),

- улица Суркова (от улицы Волжская набережная до проспекта Октября),

- улица Максимова (от дома № 3 по улице Максимова до улицы Первомайская),

- улица Рыкачева (от улицы Курчатова до улицы Титова), - улица Закгейма (от улицы Маланова до улицы Гудованцева),

- улица 1-я Забелицкая (от улицы Сергея Новожилова до улицы Декабристов),

- улица Носкова (от улицы Зеленцовская до Комсомольской площади),

- улица Карабулина (от улицы Большая Фёдоровская до улицы 1-я Вокзальная),

- улица Балтийская (от улицы Ярославская до дома № 36 по улице Светлая),

- улица 1-я Тормозная (от 5-го Тормозного переулка до дома № 60 по улице 1-я Тормозная),

- Тутаевское шоссе (от улицы Елены Колесовой до улицы Большая Норская),

- Добрынинский путепровод.

Кроме того, запланировано устройство шести и восстановление пяти светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU