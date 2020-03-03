2020-03-03T10:33:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области уличный грабитель напал на бабушку и украл сумку с кошельком

Пенсионерка не теряла времени и обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Подозреваемый уже был судим ранееПодозреваемый уже был судим ранееФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

84-летняя жительница Рыбинска шла по своим делам недалеко от дома в поселке Каменники. Неожиданно к ней подбежал мужчина и вырвал из рук сумку, в которой был кошелек с наличными средствами. Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители нашли грабителя по горячим следам. Им оказался 49-летний рецидивист.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – отметили в ведомстве.

Суд может отправить подозреваемого за решетку в качестве меры пресечения. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Рыбинска лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам
После гибели мужа жена пришла работать на его место в ярославскую полицию
В ярославской больнице установили новое оборудование для сердечников
Центр Ярославля перекроют для движения машин
В Ярославле женщина незаметно брала телефон подруги и переводила себе деньги
В Ярославской области трое грабителей обворовали дачные участки
Какие дороги Ярославля будут ремонтировать в этом году
В Ярославской области уличный грабитель напал на бабушку и украл сумку с кошельком
В Ярославской области за лесными пожарами проследит беспилотник
В Ярославле будут судить водителя из-за которого в ДТП серьезно пострадал человек
В Ярославле в этом году приведут в порядок 22 двора
Ярославец польстился на чужой планшет и украл его
В Рыбинске задержали наркодилера, который нес 111 граммов амфетамина
Ярославец, не желая отдавать машину жены за долги, разбил автомобиль
На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам
Вьетнамские бизнесмены заключили с ярославцами контракт на поставку ультрафиолетовых облучателей
В Ярославле полиция проверит факт избиения школьницей мужчины и двух девочек
Отметил Масленицу на широкую ногу: бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сломал об себя биту
Мэр Ярославля распорядился отмыть город после зимы