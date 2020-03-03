В Ярославской области уличный грабитель напал на бабушку и украл сумку с кошельком

3 Март 2020 2020-03-03T10:33:19+03:00

Пенсионерка не теряла времени и обратилась в полицию

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84-летняя жительница Рыбинска шла по своим делам недалеко от дома в поселке Каменники. Неожиданно к ней подбежал мужчина и вырвал из рук сумку, в которой был кошелек с наличными средствами. Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители нашли грабителя по горячим следам. Им оказался 49-летний рецидивист.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – отметили в ведомстве.

Суд может отправить подозреваемого за решетку в качестве меры пресечения. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU