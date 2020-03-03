В Ярославской области за лесными пожарами проследит беспилотник

3 Март 2020 2020-03-03T09:45:53+03:00

За обстановкой в лесах будут следить камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В этом году из-за погодных условий пожароопасный период сдвигается на более ранний срок, поэтому регион к нему начал готовиться заранее. В прошлом году этот сезон удалось пройти без серьезных ЧП, хочется верить, что и в этом году ситуация не поменяется.

В этом году в лесах будут работать 837 человек, 15 пожарно-химических станций и 775 различных машин. На 60 миллионов федеральных средств закуплено немало техники и оборудования, которые помогут вовремя заметить возгорание и ликвидировать его, не дожидаясь осложнений. За обстановкой в лесах будут следить камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло».

В этом году технический парк лесного хозяйства пополнится двумя гусеничными тракторами, пожарной автоцистерной, автомобилем повышенной проходимости, автобусом и 23 единицами навесного оборудования. На закупку техники выделено 30 миллионов рублей.

Планируется создать более 800 километров минерализованный полос, установить 70 аншлагов и благоустроить 196 мест отдых.

Не секрет, что очень часто причиной лесных пожаров является так называемый человеческий фактор: пал травы, непотушенная сигарета или костер, выстрел охотника – все может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать ряд правил поведения в лесу в пожароопасный период. Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы,

- курить, бросать горящие спички,

- стрелять из ружья, использовать пиротехнику,

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания,

- оставлять бутылки, осколки стекла,

- выжигать траву.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности могут понести дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU