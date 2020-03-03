2020-03-03T09:45:53+03:00
Общество

В Ярославской области за лесными пожарами проследит беспилотник

Как в регионе готовятся к пожароопасному сезону
Полина Вачнадзе
Поделиться:
За обстановкой в лесах будут следить камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло»За обстановкой в лесах будут следить камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В этом году из-за погодных условий пожароопасный период сдвигается на более ранний срок, поэтому регион к нему начал готовиться заранее. В прошлом году этот сезон удалось пройти без серьезных ЧП, хочется верить, что и в этом году ситуация не поменяется.

В этом году в лесах будут работать 837 человек, 15 пожарно-химических станций и 775 различных машин. На 60 миллионов федеральных средств закуплено немало техники и оборудования, которые помогут вовремя заметить возгорание и ликвидировать его, не дожидаясь осложнений. За обстановкой в лесах будут следить камеры и беспилотный летательный аппарат типа «Крыло».

В этом году технический парк лесного хозяйства пополнится двумя гусеничными тракторами, пожарной автоцистерной, автомобилем повышенной проходимости, автобусом и 23 единицами навесного оборудования. На закупку техники выделено 30 миллионов рублей.

Планируется создать более 800 километров минерализованный полос, установить 70 аншлагов и благоустроить 196 мест отдых.

Не секрет, что очень часто причиной лесных пожаров является так называемый человеческий фактор: пал травы, непотушенная сигарета или костер, выстрел охотника – все может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать ряд правил поведения в лесу в пожароопасный период. Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы,

- курить, бросать горящие спички,

- стрелять из ружья, использовать пиротехнику,

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания,

- оставлять бутылки, осколки стекла,

- выжигать траву.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности могут понести дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Рыбинска лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам
После гибели мужа жена пришла работать на его место в ярославскую полицию
В ярославской больнице установили новое оборудование для сердечников
Центр Ярославля перекроют для движения машин
В Ярославле женщина незаметно брала телефон подруги и переводила себе деньги
В Ярославской области трое грабителей обворовали дачные участки
Какие дороги Ярославля будут ремонтировать в этом году
В Ярославской области уличный грабитель напал на бабушку и украл сумку с кошельком
В Ярославской области за лесными пожарами проследит беспилотник
В Ярославле будут судить водителя из-за которого в ДТП серьезно пострадал человек
В Ярославле в этом году приведут в порядок 22 двора
Ярославец польстился на чужой планшет и украл его
В Рыбинске задержали наркодилера, который нес 111 граммов амфетамина
Ярославец, не желая отдавать машину жены за долги, разбил автомобиль
На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам
Вьетнамские бизнесмены заключили с ярославцами контракт на поставку ультрафиолетовых облучателей
В Ярославле полиция проверит факт избиения школьницей мужчины и двух девочек
Отметил Масленицу на широкую ногу: бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сломал об себя биту
Мэр Ярославля распорядился отмыть город после зимы