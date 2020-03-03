В Ярославле будут судить водителя из-за которого в ДТП серьезно пострадал человек

3 Март 2020 2020-03-03T09:23:31+03:00

Мужчина свою вину признал, но лишь частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Авария на перекрестке улицы Большая Норская и Красноперевальского переулка в Ярославле произошла 8 января прошлого года. По версии следствия, при повороте налево водитель «Нисана» не пропустил встречную машину «Ладу». В Итоге пассажир российской легковушки получил множественные переломы, его госпитализировали в больницу. Под присмотром у медиков он находился довольно продолжительное время.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину признал, но лишь частично.

- Во время следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлены все обстоятельства ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Статья 264 УК РФ предусматривает ряд возможных наказаний: ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU