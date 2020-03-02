2 Март 2020 2020-03-02T19:51:16+03:00

В Ярославле в этом году приведут в порядок 22 двора Фото: Мэрия Ярославля

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Сегодня появился список дворов, которые приведут в порядок в этом году в рамках проекта «Решаем вместе». Его опубликовали на сайте мэрии.

- Всего в комиссию поступило 27 заявок. С учетом выделенного финансирования отобрали 22 территории, которые набрали наибольшее количество оценочных баллов, - пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Во дворах заменят бордюры, отремонтируют тротуары и асфальт, заменят освещение, установят лавочки и урны. Кроме дворовых, приведут в порядок и две общественные территории. В сквере на площади Труда выложат тротуарную плитку, восстановят газоны, переделают освещение, установят уличную мебель. На проспекте Машиностроителей практически на пустыре построят сквер.

Список дворов, которые планируют благоустроить в 2020 году:

Дзержинский район: — ул. Туманова, 14, 16; — 2-й Норский переулок, 9; — ул. Громова, 46, 46 корп.2, 46 корп.3, 48.

Заволжский район: — пр. Машиностроителей, 46; — ул. Сахарова, 13, 15; — ул. Лебедева, 3; — ул. Космонавтов, 6; — пр. Авиаторов, 90.

Кировский район: — ул. Свободы, 52/39, ул. Угличская, 1/51; — ул.Толбухина, 31, ул. Рыбинская, 32/29; — ул. Б.Октябрьская, 124а.

Красноперекопский район: — ул. Рыкачева, 2, Курчатова, 18; — ул. Маланова, 12 корп.2; — ул. Рыкачева, 16.

Ленинский район: — ул. Автозаводская, д. 59, 59а, 59б, 61 а, 61б, ул. К.Либкнехта, 50а К.Либнехта 52а, — пр.Ленина, 32; — ул. Автозаводская, 89,91.

Фрунзенский район: — ул. Светлая, 34; — пр. Подвойского, 1; — ул. Корабельная, 14,16,18; — ул. Индустриальная, 35, 37; — ул. Гоголя, 17, 17а, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU