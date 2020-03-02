Ярославец польстился на чужой планшет и украл его
39-летний житель Заволжского района обвиняется в краже.
Следствие установило, что в сентябре 2019 года ярославец пришел в гости к коллеге, с которым они вместе работали на автомойке. В квартире злоумышленник увидел планшет, который, по всей видимости, очень понравился ему. Позднее, когда мужчины были на работе, обвиняемый вытащил из куртки друга ключи от квартиры, проник в нее и забрал планшет. Затем ключи так же незаметно вернул на место. В тот же день преступника задержала полиция.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина уже не раз был судим, поэтому до суда он будет находиться под стражей. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU