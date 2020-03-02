Ярославец польстился на чужой планшет и украл его

2 Март 2020 2020-03-02T18:57:09+03:00

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39-летний житель Заволжского района обвиняется в краже.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года ярославец пришел в гости к коллеге, с которым они вместе работали на автомойке. В квартире злоумышленник увидел планшет, который, по всей видимости, очень понравился ему. Позднее, когда мужчины были на работе, обвиняемый вытащил из куртки друга ключи от квартиры, проник в нее и забрал планшет. Затем ключи так же незаметно вернул на место. В тот же день преступника задержала полиция.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина уже не раз был судим, поэтому до суда он будет находиться под стражей. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU