В Рыбинске задержали наркодилера, который нес 111 граммов амфетамина
В Ярославской области осудят 26-летнего жителя Рыбинска, который обвиняется в распространении наркотиков. По версии следствия, мужчина через интернет купил более 111 граммов амфетамина. Четыре грамма преступник сразу разложил в тайники.
- Оставшуюся часть психотропного вещества незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако реализовать преступный умысел он не смог, поскольку был задержан, наркотические средств изъяты сотрудниками полиции.
Вину мужчина признал, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. За совершение преступления ему грозит до 20 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU