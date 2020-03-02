В Рыбинске задержали наркодилера, который нес 111 граммов амфетамина

2 Март 2020 2020-03-02T17:46:15+03:00

Вину мужчина признал, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области осудят 26-летнего жителя Рыбинска, который обвиняется в распространении наркотиков. По версии следствия, мужчина через интернет купил более 111 граммов амфетамина. Четыре грамма преступник сразу разложил в тайники.

- Оставшуюся часть психотропного вещества незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако реализовать преступный умысел он не смог, поскольку был задержан, наркотические средств изъяты сотрудниками полиции.

Вину мужчина признал, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. За совершение преступления ему грозит до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU