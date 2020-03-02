Ярославец, не желая отдавать машину жены за долги, разбил автомобиль

2 Март 2020 2020-03-02T17:36:56+03:00

Чтобы встретиться с должницей, приставам пришлось записаться к ней на маникюр

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Женщина – мастер по маникюру, была признана виновницей дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшей стороне она должна была выплатить 70 тысяч рублей, но тянула с исполнением решения суда. На требования прийти в отдел к приставам ярославна не реагировала, двери своего дома не открывала, а машину, которая находилась в ее собственности, скрывала. Но приставам стало известно, что женщина делает маникюр на дому и тогда они пошли на хитрость – позвонили с незнакомого номера и записались на процедуру.

Конечно, мастер очень удивилась, увидев на пороге салона не клиента, а людей в форме. Но не растерялась и позвонила мужу, когда ей сообщили, что автомобиль будет арестован и эвакуирован на спецстоянку.

- Муж должница заблокировал доступ к машине своим автомобилем, а потом преднамеренно разбил бампер, создав умышленное ДТП. Мужчина надеялся, что такие действия помогут им избежать изъятия автомобиля. Несмотря на, казалось бы, патовую ситуацию, разрешилась она не в пользу должницы. Судебные приставы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые зафиксировали происшествие, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Противостояние длилось 5 часов. В итоге машину все же забрали. Теперь у семейной пары есть 10 дней, чтобы найти 70 тысяч рублей и вернуть машину.

ИСТОЧНИК KP.RU