На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам
Из-за выбоин водители вынуждены выезжать на встречную полосу
Таблички появились на проезжей части в районе дома №29. Фто: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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На проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля появился памятник истории. Активисты установили соответствующие таблички у огромных выбоин на проезжей части в районе дома №29.
- Эти ямы - памятник истории, - гласит текст таблички. - Охраняются мэрией города Ярославля.
При объезде огромных ям водители вынуждены выезжать на встречную полосу. При этом, разумеется, создается аварийная ситуация.
ИСТОЧНИК KP.RU