На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам

2 Март 2020 2020-03-02T16:39:18+03:00

Таблички появились на проезжей части в районе дома №29. Фто: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.

Изменить размер текста: A A

На проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля появился памятник истории. Активисты установили соответствующие таблички у огромных выбоин на проезжей части в районе дома №29.

- Эти ямы - памятник истории, - гласит текст таблички. - Охраняются мэрией города Ярославля.

При объезде огромных ям водители вынуждены выезжать на встречную полосу. При этом, разумеется, создается аварийная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU