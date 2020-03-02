2020-03-02T16:39:18+03:00
Общество

На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам

Из-за выбоин водители вынуждены выезжать на встречную полосу
Полина ЗАЙЦЕВА
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Таблички появились на проезжей части в районе дома №29. Фто: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.Таблички появились на проезжей части в районе дома №29. Фто: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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На проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля появился памятник истории. Активисты установили соответствующие таблички у огромных выбоин на проезжей части в районе дома №29.

- Эти ямы - памятник истории, - гласит текст таблички. - Охраняются мэрией города Ярославля.

При объезде огромных ям водители вынуждены выезжать на встречную полосу. При этом, разумеется, создается аварийная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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