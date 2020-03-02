Вьетнамские бизнесмены заключили с ярославцами контракт на поставку ультрафиолетовых облучателей

2 Март 2020 2020-03-02T15:25:34+03:00

За полгода в Ярославле прошли три встречи с вьетнамскими бизнесменами Фото: Правительство Ярославской области

Наши производители нацелены на экспорт и кооперации с иностранными представителями

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Вьетнамская компания подписала с ярославским предприятием «Ферропласт-Медикал» контракт на поставку медицинских ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов закрытого типа. За полгода в Ярославле прошли уже три встречи с вьетнамскими бизнесменами. Они посетили наши предприятия пищевой, деревообрабатывающей, ювелирной и медицинской промышленности.

– Высокотехнологичная продукция, машиностроение, судостроение, краски и химическая продукция, деревообработка, строительство, медицинское оборудование, продукты питания – это те категории товаров, которые ярославские производители готовы поставлять на рынок Вьетнама, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.

Кстати, ярославские производители заинтересованы не только в экспорте своей продукции, но и в кооперации с иностранными бизнесменами.

ИСТОЧНИК KP.RU