В Ярославле полиция проверит факт избиения школьницей мужчины и двух девочек

2 Март 2020 2020-03-02T15:20:06+03:00

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Вечером 1 марта в ярославских СМИ появилась информация о том, что школьница избила двух несовершеннолетних девочек и отца одой из них. По информации источника, инцидент произошел в Красноперекопском районе города.

- Из медучреждения нам передана информация о трех поступивших с травмами, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – В госпитализации нуждается 37-летний мужчина, девочки 14-и и 15-и лет отпущены под амбулаторное лечение.

Точной информации о происшествии в полиции предоставить не смогли. На данный момент правоохранителями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU