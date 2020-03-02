Отметил Масленицу на широкую ногу: бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сломал об себя биту
И выложил видео с гуляний в Инстаграм
Ярославская Масленица уступает по эмоциям горожан празднику в Солнечногорске/ФОТО: Инстаграм Владимира Слепцова
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Экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов, который сейчас является главой Солнечногорска от души отметил Масленицу. Жизнерадостный градоначальник испек блины, потанцевал с жителями города, померялся силами в армреслинге и даже сломал об себя биту.
— Сковороду гнул, теперь и с битой справился, – хвастается Слепцов подписчикам в Инстаграме.
Певец и друг мэра Стас Костюшкин сломать биту не смог, зато покрасовался перед народом полуголым накаченным телом.
ИСТОЧНИК KP.RU