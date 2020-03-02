Отметил Масленицу на широкую ногу: бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сломал об себя биту

2 Март 2020 2020-03-02T15:08:32+03:00

Ярославская Масленица уступает по эмоциям горожан празднику в Солнечногорске/ФОТО: Инстаграм Владимира Слепцова

И выложил видео с гуляний в Инстаграм

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Экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов, который сейчас является главой Солнечногорска от души отметил Масленицу. Жизнерадостный градоначальник испек блины, потанцевал с жителями города, померялся силами в армреслинге и даже сломал об себя биту.

— Сковороду гнул, теперь и с битой справился, – хвастается Слепцов подписчикам в Инстаграме.

Певец и друг мэра Стас Костюшкин сломать биту не смог, зато покрасовался перед народом полуголым накаченным телом.

ИСТОЧНИК KP.RU